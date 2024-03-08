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المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس: لم تُسجّل أي هزة في صيدا اليوم

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بأنه "لم تُسجل أي هزة أرضية في مدينة صيدا اليوم".