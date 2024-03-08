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وزير المالية: إنهاء إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع

أخبار لبنان
2024-03-08 | 07:07
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وزير المالية: إنهاء إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع
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وزير المالية: إنهاء إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل أن "الوزارة أنهت إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع من فئات العشرين والمئة والمئتي والأربعمئة ألف ليرة لبنانية"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ستطرح في الأسواق الأسبوع المقبل عشرة ملايين طابع من فئة الخمسة آلاف ليرة".
 
ولفت الخليل إلى أن "الوزارة كانت بدأت تركيب آلات وسم الطابع المالي في عدد من المراكز الرسمية، لا سيما في محتسبيات مديرية المالية العامة، على أن تشمل مراكز أوسع إنتشارًا تباعًا".
 
وكان الوزير الخليل عقد إجتماعًا إداريًا تم في خلاله عرض سير العمل بعد تعليقهم الإضراب، مثنيًا على الجهود التي بذلتها المديريات كافة لتأمين صرف رواتب ومعاشات جميع العاملين في القطاع العام من موظفين وعسكريين من كل الأسلاك والمتقاعدين، في أيام معدودة لم تتجاوز الأربعة.
  
ووقع الخليل قرارًا يرمي إلى إعطاء التعويض الموقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك إستنادًا إلى ما نص عليه المرسوم 13020، على أن تصرف الفروقات عن شهرين في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي وتحديدًا إعتبارًا من 22 آذار 2024. 

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