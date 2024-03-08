مخزومي: لضرورة طرح قانون سرية المصارف على لجنة المال والموازنة لبحثه وتحويله على اللجان النيابية المشتركة

أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه "في إطار متابعة مشروع القانون الذي تقدم به في الأول من آب ٢٠٢٣ لتعديل بعض مواد قانون سرية المصارف بما يتماشى مع تمنيات صندوق النقد الدولي، تواصل مع المعنيين بالأمر متمنيًا الإسراع والتشديد على ضرورة طرح هذا القانون على لجنة المال والموازنة لبحثه وتحويله على اللجان النيابية المشتركة، آملًا أن يتم الضغط باتجاه عرض مشروع القانون على اللجان في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لمناقشته وإقراره لما لذلك من دور فعال في إعادة هيكلة الإنتظام المالي والمصارف ومعرفة مصير أموال المودعين وانطلاق مسيرة الإصلاح ووقف الهدر والفساد."