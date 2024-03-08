الحواط زار وزير الداخلية: لفتح مراكز المعاينة الميكانيكية والنافعة في جونية

زار النائب زياد الحواط وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي في وزارة الداخلية وبحث معه في موضوع الإنتخابات البلدية والإختيارية وضرورة إجرائها في موعدها وإحترام المواعيد الدستورية.



وشدد الحواط بإلحاح على "ضرورة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية والنافعة في جونية لتسيير أمور الناس بعدما مضى على إقفالها وقت طويل".



كما جرى البحث في مواضيع سياسية عامة والتطورات على الساحة اللبنانية.