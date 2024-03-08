الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟

أخبار لبنان
2024-03-08 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟

تتواصل التحقيقات في قضية إختفاء شبل في منطقة أبي سمراء في طرابلس منذ الثلاثاء، والذي لم تتمكن الأجهزة المعنية من العثور عليه.

وحوّل المدعي العام البيئي الملف من مفرزةِ أبي سمرا في قوى الأمن الداخلي الى تحري طرابلس للتوسعِ في التحقيق مع المدعو إبراهيم حدارة الذي كان يملك الشبل، بعدما تُرك ناطور المجمع حيث كان موجوداً الشبل، رهن التحقيق إذ لم يثبت عليه اي جرم.

وبحسب المعلومات، فإن المدعو إبراهيم حدارة أكد خلال التحقيقات أنه إشترى الشبل من وادي خالد، والتحقيقاتُ مستمرةٌ للتأكد من مصدره وما إذا كان جزءاً من عملية تهريبٍ وإتجار بالحيوانات.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إختفاء

الشبل

طرابلس؟

LBCI التالي
لقاء كتلة "الاعتدال الوطني" مع "الوفاء للمقاومة" لم يحقق أي تقدّم (الشرق الأوسط)
بعد لقاء "حزب الله" مع عون وليس باسيل... هذا ما قاله مصدر قيادي في "التيار" لـ"الشرق الأوسط"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:02

التحقيقات مستمرة في قضية إختفاء شبل أسد في أبي سمرا

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-31

صوفي مشلب تنتصر مجددًا... ما جديد قضيتها؟

LBCI
آخر الأخبار
12:52

العثور على الشبل في أحد مشاريع زيتون ابي سمراء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:51

في أول اختبار للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالمنصات العملاقة... النزاع بين آبل وإبيك يعود إلى الواجهة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الفن اللبناني مجددًا في باريس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:33

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
أخبار دولية
07:00

قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

المتحدث باسم الحوثيين في اليمن: لا يوجد مبرر للهجوم الأميركي البريطاني على اليمن

LBCI
حال الطقس
2023-11-01

عودة الإستقرار تدريجيًا إلى الأحوال الجوية... ماذا في طقس الأيّام المقبلة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الفن اللبناني مجددًا في باريس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
فنّ
06:21

إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)

LBCI
حال الطقس
01:38

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
أخبار دولية
07:00

قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال

LBCI
اقتصاد
02:29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More