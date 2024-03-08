ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟

تتواصل التحقيقات في قضية إختفاء شبل في منطقة أبي سمراء في طرابلس منذ الثلاثاء، والذي لم تتمكن الأجهزة المعنية من العثور عليه.



وحوّل المدعي العام البيئي الملف من مفرزةِ أبي سمرا في قوى الأمن الداخلي الى تحري طرابلس للتوسعِ في التحقيق مع المدعو إبراهيم حدارة الذي كان يملك الشبل، بعدما تُرك ناطور المجمع حيث كان موجوداً الشبل، رهن التحقيق إذ لم يثبت عليه اي جرم.



وبحسب المعلومات، فإن المدعو إبراهيم حدارة أكد خلال التحقيقات أنه إشترى الشبل من وادي خالد، والتحقيقاتُ مستمرةٌ للتأكد من مصدره وما إذا كان جزءاً من عملية تهريبٍ وإتجار بالحيوانات.