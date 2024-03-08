مديرية الشؤون العقارية مستمرة في تسليم سندات التمليك تباعًا والإيصالات العائدة لها يوم الجمعة من كل أسبوع

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان أن أمانات سجل جبل لبنان سلمت اليوم الجمعة ٦٤٠ سند تمليك إلى أصحابها، في أول يوم من تسليم للدفعة الأولى بعد تعميمها أمس آلية تسلم السندات في أمانات سجل كل قضاء.



وأعادت المديرية تذكير المعنيين بالآلية تلك بالطلب إليهم زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه إلى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.) أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيها.



كما حددت أماكن الإستلام كالآتي: محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه – الشوف).

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).

محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية – جبيل).



وأعلنت المديرية أنها مستمرة في تسليم السندات تباعًا، وتسليم الإيصالات العائدة لها يوم الجمعة من كل أسبوع.