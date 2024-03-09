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معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية

أخبار لبنان
2024-03-09 | 03:44
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معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية
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معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية

أكد المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي أننا "مواطنون أولًا قبل أن نكون في الوظيفة العامة وأي إنعكاس لأية موازنة ينعكس علينا أيضًا."

وأوضح في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "هذه الموازنة هي نتيجة خطة نهوض وتعاف وضعتها الحكومة عام 2022."

وأشار كذلك إلى أن "موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية وعادت إلى الحالة التي كانت عليها ما قبل 2020 وهي عادلة."

ولفت معراوي إلى أن "الرواتب في القطاع الخاص لم تعد كما كانت سابقًا، وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80%."

وقال: "العدالة اليوم غير موجودة وكلنا نطمح لأن يكون هناك عدالة، كما أن العمل اليوم هو لإعادة كل الودائع."

وفسر وجود مسارين لتوحيد سعر الصرف: "الأول هو مسار مالي وحدت فيه وزارة المال ضرائبها على سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان والثاني نقدي حيث كان الدولار بـ1500 وبعد 2023 رفع إلى 15000، والآن السؤال على أي سعر صرف؟."

ورأى أنه "في موضوع توحيد سعر صرف الدولار، لا يتخذ أي قرار بدون دراسة."

وشدد على أن "موضوع الكابيتال كونترول لا دخل لنا به كوزارة مال، وهذا موضوع مصرفي."
 

أخبار لبنان

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