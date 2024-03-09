الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهب في يوم المرأة
أخبار لبنان
2024-03-09 | 04:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سيّدات الجامعة الأنطونية تسطع كالذهب في يوم المرأة
أحيت الجامعة الانطونية يوم المرأة، من خلال تكريم عدد من السيّدات مِن مختلف المراكز في الجامعة تمّ اختيارهنَ تحديدًا، وجسَّدنَ "UA Women In Gold" ، في احتفال لافت في حرم الجامعة الأنطونية الرئيس في الحدت- بعبدا.
ومن خلال هذه الخطوة أرادت الجامعة تسليط الضّوء على تميّز سيّدات الجامعة ومساهمتهن ودورهن في بناءِ هذا الصّرح. باعتبار أنهن مثال للقيادة الرشيدة والإدارة الحكيمة من جهة ورمز للإبتكار والإبداع من جهة أخرى، فقد أثبتت سيّدات الجامعة الأنطونية أنّ المرأة قادرة على تحقيق كلّ ما تخطط لتنفيذه، مهما واجهت من تحديّات.
مع الإشارة الى ان اختيارهنَّ جاء بناء على دورِهِنّ، وانطلاقًا من المناصب التي يشغَلنّها والتّي يتبلور جوهرها مع مبادىء المشروع الأوروبي .WE4LEAD
وفي هذا الإطار تحدّث نائب رئيس الجامعة للتنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، عن هذا المشروع وأهدافه التي تصبّ في تحفيز النساء لنيل مناصب صنع القرار في إدارة المؤسّسات في التعليم العالي ومنعِ حصول الاصطدام، الذّي لا يسمح للمرأة باستلام مناصب عالية في الإدارات على الرغم من امتلاكها المهارات المناسبة.
وتابع بالقول: "إن الجامعة الأنطونيّة تبرهن للقاصي والدّاني إصرارها على تحقيق المساواة بين الجنسين في أهم المراكز. كما أنّ الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسيّة لبناء مجتمعات شاملة، وفق ما تشير إليه الأمم المتّحدة... وهذا هدف من أهدافنا الإداريّة الجامعيّة.
بالإضافة الى ذلك تسعى الجامعة تطبيق أهداف الأمم المتحدة 17 للتنمية المستدامة – The 17 Sustainable Development Goals لاسيما تطبيق الهدف الخامس أي المساواة بين الجنسين –Gender Equality".
أخبار لبنان
الجامعة
الأنطونية
كالذهب
المرأة
التالي
200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...
نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:33
في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!
صحة وتغذية
10:33
في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!
0
فنّ
10:24
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها
فنّ
10:24
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها
0
منوعات
08:23
يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
منوعات
08:23
يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة
0
منوعات
07:40
الأرجواني والأخضر والأبيض ألوان "يوم المرأة العالمي"... إلى ماذا ترمز؟ (صورة)
منوعات
07:40
الأرجواني والأخضر والأبيض ألوان "يوم المرأة العالمي"... إلى ماذا ترمز؟ (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:32
قاسم: لا نطلب دعماً وإنما لا نقبل طعناً تستفيد منه إسرائيل
أخبار لبنان
04:32
قاسم: لا نطلب دعماً وإنما لا نقبل طعناً تستفيد منه إسرائيل
0
أمن وقضاء
04:31
200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...
أمن وقضاء
04:31
200 مأمور متدرب يقسمون اليمين وينضوون في صفوف أمن الدولة...
0
اقتصاد
03:46
نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد
اقتصاد
03:46
نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد
0
أخبار لبنان
03:44
معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية
أخبار لبنان
03:44
معراوي للـLBCI: موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-06
ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
منوعات
2023-10-06
ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)
0
منوعات
13:47
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
منوعات
13:47
ابن الـ12 عاماً يتصرف بشجاعة... هذا ما فعله بعد أن دخل نمر كبير إلى المكان! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-03-08
صندوق النقد: سندعم برنامجا جديدا لباكستان إذا طلبته الحكومة
أخبار دولية
2024-03-08
صندوق النقد: سندعم برنامجا جديدا لباكستان إذا طلبته الحكومة
0
اخبار البرامج
2024-01-17
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
اخبار البرامج
2024-01-17
باعها والدها ثم أجبرها على "زواج المتعة" مقابل 100 دولار لرجل ستيني... وهذه قصة "سمرا" المأساوية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
2
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
3
فنّ
11:35
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
فنّ
11:35
ميغان فوكس تُظهر قوامها خلال رحلة في المكسيك... بيكيني فاضح وأجواء صيفية! (صور)
4
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
منوعات
14:04
اكتشف أن زوجته هي أخته البيولوجية... خضع لاختبار طبي لإنقاذ حياتها والنتيجة كانت صادمة!
5
أخبار لبنان
11:28
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟
أخبار لبنان
11:28
ما جديد قضية إختفاء الشبل في طرابلس؟
6
امن وقضاء
11:35
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء
امن وقضاء
11:35
توضيح حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلّية الحربية: الكلّية لا تقبل في صفوفها سوى الأكفّاء
7
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
06:12
بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه
8
آخر الأخبار
12:52
العثور على الشبل في أحد مشاريع زيتون ابي سمراء
آخر الأخبار
12:52
العثور على الشبل في أحد مشاريع زيتون ابي سمراء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More