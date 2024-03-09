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العثور على شبل الأسد الضائع...
أخبار لبنان
2024-03-09 | 07:55
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العثور على شبل الأسد الضائع...
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العثور على شبل الأسد الضائع...
عُثر مساء أمس على شبل الأسد الضائع داخلَ أحد المشاريع في منطقة زيتون في ابي سمراء.
وعملت دوريةٌ من شُعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من فصيلة أبي سمرا على سحبه وتسليمِه الى تحري طرابلس التي سلمته بدورها الى إحدى الجمعيات التي تُعنى بالإهتمام بالحيوانات المعرضة للإنقراض وهي تقدمُ له الرعاية اللازمة بغثةَ إعادته الى البلدِ والبيئةِ التي تلائمه، وذلك بحضور طبيبٍ بيطري مكلفٌ من وزارة الزراعة.
هذا في وقت تتواصلُ التحقيقاتُ في قضيةِ إختفائه قبل عدة أيام مع المدعو إبراهيم حدارة الذي كان يملكُ شبلَ الأسد، للتأكد من مصدره وما إذا كان جزءاً من عملية تهريبٍ وإتجار بالحيوانات.
أخبار لبنان
الأسد
الضائع...
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