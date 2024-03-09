بري عرض الأوضاع العامة خلال إستقباله ميقاتي والتقى كتلة "الاعتدال الوطني"... البعريني: المبادرة أخذت دفعاً قوياً

البعريني: للذين كانوا يعولون على أن المبادرة قد نسفت نبشرهم ونطمئنهم بأن المبادرة الآن قد أخذت دفعاً قوياً

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية.



كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية لاسيما الإستحقاق الرئاسي خلال لقائه وفد كتلة "الإعتدال الوطني" النيابية الذي ضم النواب وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد الخير، محمد سليمان، أحمد رستم، عبد العزيز الصمد، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.



وبعد اللقاء، تحدث النائب وليد البعريني بإسم الكتلة، قائلا: "لا شك أن سبب الزيارة الأساسي موضوع المبادرة التي كانت في البداية حركة وأصبحت اليوم مبادرة، وللذين كانوا يعولون بأن المبادرة قد نسفت نبشرهم ونطمئنهم أنه بالعكس تماماً المبادرة الآن قد أخذت دفعاً قوياً والجولة الثانية قد لا تكون اعلامية، ولكن سنثبت للرأي العام في الداخل والخارج وكذلك الرأي العام الإعلامي، أن المبادرة بإذن الله ناجحة وسنكمل بها".



ورداً على سؤال حول الأسس التي ترتكز عليها المبادرة وآلياتها وموقف حزب الله منها، أجاب البعريني: "لقد وضعنا الآلية ولا ننكر أن للحزب رأي أساسي ونحن بإنتظار جوابه، والآلية التي رسمناها مع الرئيس بري آلية ايجابية جداً، وسوف نوضحها من خلال عملنا وتواصلنا مع الكتل كافة التى زرناها وسوف نعود لزيارتها".



ورداً على سؤال حول من سوف يترأس الحوار أو التشاور، أجاب البعريني: "أنتم تذهبون نحو الشكليات، في الجوهر هناك تفاهم على الترؤس وعلى طريقة الدعوة وعلى كل الأمور التي سوف تُنجِح المبادرة والرئيس بري متفائل وأبلغنا كل خير".