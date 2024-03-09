تجمع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 الحالي

أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، تمديد تعليق الإضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/١٥ ضمنا.



وجاء في البيان:



"عطفاً على البيان الأخير الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ والمتضمن تعليق الاضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/٨، يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على النقاط التالية:



- إن مطلبه الأساسي إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة مع تصحيح التقديمات الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.



- لا بد من الإنصاف والعدالة والمساواة بين الإدارات العامة، وقبل ذلك، لا بد من العدالة بين شرائح القطاع العام كافة وخصوصا الأسلاك ذات الظروف المشابهة.



- إن الزيادات النافذة والمثابرة المنتظرة، لا تلبي طموحات وآمال الموظفين، إنما يمكن أن تخفف شيئا من معاناتهم في حال صدر قرار المثابرة بشكل عادل قيمةً وشروطاً.



- إن التواصل مستمر مع المعنيين بملف المثابرة، وثقتنا بهم كبيرة من أجل إصدار قرار يؤمن غايتين أساسيتين لا أفضلية لإحداهما على الأخرى:



الأولى: إعادة تفعيل دور الإدارة العامة بحكم أنها الركن الأساسي لنهوض البلد اقتصاديا.



الثانية: حفظ كرامة الموظفين وحقوقهم المقدسة، اذ لا يمكن تفعيل الإدارة بموظف مغبون مهدور الكرامة.



وبناء عليه، يمدد تجمع موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب لغاية ٢٠٢٤/٣/١٥ ضمنا، وذلك تسييرا لشؤون المواطنين، وافساحاً في المجال أمام المعنيين لإنجاز الملف خلال الأسبوع المقبل".