أبو ناضر: يكفي الحكومة التخلّي عن قراراتها المالية السيادية

سأل رئيس جمعية نورج فؤاد أبو ناضر عمّا إذا كان على المسؤولين اللبنانيين انتظار مجيء مسؤول أميركيّ لنهيهم عن تسهيل تدفّق الأموال الى حركة “حماس” عبر المصارف اللبنانية، “لا سيّما أنّها منظّمة محظور التعامل معها اميركياً واوربيًا.”

وقال:”كيف تتمّ عمليات التحويل الماليّ في وقت لا يحصل اللبنانيون على أموالهم من المصارف؟”

وأضاف: “ إنّ فقدان الحكومة قرار الحرب والسلام لا يعني استسلامها الكامل والتخلّي عن القرارات الماليّة السياديّة."

ودعا أبو ناضر الحكومة إلى أن تعي خطورة ما تُزجّ لبنان واللبنانيين به وأن تحتاط وتمنع هذه الممارسات التي تزيد حظر المجتمع الدوليّ على لبنان.

وأشار إلى أنّها تدفع المؤسسات الائتمانيّة والمالية الدولية الى تخفيض تصنيف لبنان، “القرار الذي يمنعه من الحصول على أي تمويل أو قروض من البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ والاتحاد الاوروبيّ”.