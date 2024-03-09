ميقاتي هنأ ياسمينا زيتون

المنخفض الجويّ ينكفئ مساء اليوم.. وعودة الاستقرار مع بداية الاسبوع

المنخفض الجويّ ينكفئ مساء اليوم.. وعودة الاستقرار مع بداية الاسبوع

بري لـ"الجمهورية": حلّ الأزمة الرئاسية في الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور