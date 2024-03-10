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الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة
أخبار لبنان
2024-03-10 | 05:18
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الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان سمير مظلوم وانطوان عوكر ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور النائب فريد البستاني، السفير جورج خوري، قنصل جمهورية موريتانيا ايلي نصار، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد الانجيل قال الراعي "إنّ مشاكل العالم باستسهال القتل والحرب والدمار، وتشريد المواطنين الأبرياء وجعلهم عرضة للجوع والعطش والمرض والتعب، متأتيّة كلّها من حالة الخطيئة. هذا ما نشهده في حرب الإسرائليّين على غزّة مثلًا، وفي مأساة الشعب الفلسطينيّ، ونحن نُدينها أشدّ الإدانة، ونرفض صمت دول العالم خوفًا على مصالحهم، مضحّين بشعب محروم من أرضه، ومن حقّه بدولة خاصّة به وفقًا لقرار 181 لمنظمّة الأمم المتّحدة المصوّت عليه في 29 تشرين الثاني 1947 بشأن قسمة فلسطين إلى دولتين: عبريّة وعربيّة وتحديد حدودهما. إنّا نشجب بشدّة حرب الإبادة الجارية في غزّة ونطالب العالم بإيقافها. ونحن في لبنان نبتغي عدم الإنزلاق في هذه الحرب العمياء والحقود، وحماية الجنوب والمواطنين، والذهاب على الفور إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة من أجل إنتظام المجلس النيابيّ والحكومة وسائر المؤسّسات الدستوريّة."
واضاف " من هذا المنطلق ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة "تكتّل الإعتدال الوطني"، وإلى مساعي "لجنة السفراء الخماسيّة" راجين للإثنين النجاح، وشاكرين لهم على الجهود والتضحيات. كم نحن بحاجة إلى إيمان أولئك الرجال الأربعة الذين اعتبروا أنّ المخلّع أهمّ من سقف البيت، وأنّ يسوع قادر أن يشفيه من شلله، وبعدئذٍ هم أنفسهم يصلحون السقف ويعيدوه إلى حالته الأولى! هؤلاء الرجال علّمونا أنّ كلّ شيء في الدنيا هو للإنسان، لا الإنسان لها؛ وعلّمونا كيف نضحّي بالمصالح الشخصيّة في سبيل الخير العام. لولا إيمان هؤلاء الرجال، لـما كانت آية الشفاء المزدوج لذاك المخلّع".
وعلى مقلب آخر، قال الراعي: " في اليومين الثامن والتاسع من شهر آذار الجاري، كان احتفلان: الأوّل، يوم المرأة العالميّ، والثاني، عيد المعلّم. إنّا نوجّه لكلّ امرأة ولكلّ معلّم، تهانينا بالعيد، مع التعبير عن الشكر لهما وأطيب التمنيات. نقول شكرًا للمرأة الزوجة والأمّ والأخت والمعلّمة والعاملة والممرّضة والموظّفة والمسؤولة في الدولة والعمل السياسيّ والمريضة والمعوّقة والمكرّسة لخدمة المحبّة؛ ونعلن تضامننا معها في كلّ ما يعود إليها من حقوق وواجبات في الكنيسة والمجتمع والدولة. لقد أنشأنا سنة 2012 في الدائرة البطريركيّة "مكتب راعويّة المرأة" الذي نشر في شهر أيلول الماضي 2023 وثيقةً بعنوان: "دعوة المرأة ورسالتها في تدبير الله وحياة الكنيسة والمجتمع". وفيها ثلاثة فصول حول: التحديات، الثوابت، السياسات والتوجهات. نأمل أن تصل إلى مجتمعنا، ونحن نعمل لهذه الغاية. وأنشأنا في بداية هذا العام "مكتب راعويّة الأشخاص ذوي إعاقة" وقد بدأ نشاطاته بالتنسيق مع المؤسّسات المعنيّة بهؤلاء الأشخاص، وبتحديد إطار نشاطاتها لصالح ذوي الإعاقة. وفي عيد المعلّم يسعدنا أن نحيّي كلّ معلّم ومعلّمة في مدارسنا الرسميّة والخاصّة وفي مدارسنا الكاثوليكيّة وفي المدارس المجّانيّة. ونقول لهم: أنتم نجاة لبنان من الأميّة القاتلة، وأنتم تهيّؤون الأسس لدخول الجامعات، حيث بفضل المحاضرين فيها والمحاضرات يتخرّج طلّابنا بأرفع المستويات العلميّة، على ما تشهد الجامعات في العالم التي يواصلون فيها اختصاصاتهم. كونوا على ثقة، أيّها المعلّمون والمعلّمات، أنّ الكنيسة بجانبكم، تعرف معاناتكم وتدعم مطالبكم. إنّها معنيّة بالمحافظة في آن على المدرسة والمعلّم والطالب والأهل. ونرجو أن نتجاوز الأزمة الإقتصاديّة والماليّة بالتعاون والتضامن. ومعكم نرفع الصوت إلى المسؤولين السياسيّين لكي يخرجوا من بوتقة مصالحهم الشخصيّة والفئويّة وينهضوا بالبلاد سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا. فهم أنفسهم مسؤولون عن حالة الشلل في الدولة ومؤسّساتها. فيا ليتهم يتواضعون ويقرّوا بأخطائهم ويصحّحوا أداءهم ليسلم لبنان واللبنانيّون".
وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، من أجل شفائنا، وشفاء جميع الناس من الشلل الروحيّ والأخلاقيّ، ومن أجل شفاء المصابين في أجسادهم، وطبيبنا القدير واحد هو ربّنا يسوع المسيح فادي الإنسان ومخلّص العالم".
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