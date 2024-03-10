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جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ
أخبار لبنان
2024-03-10 | 05:37
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جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ
أوضح النائب جيمي جبور أن كتلة "الاعتدال الوطني" لم تسوّق لاسم مرشّح معيّن لرئاسة الجمهورية ولا لأجندة واضحة، قائلا: "نحن نتعاطى بإيجابية مع مبادرتها ومنفتحون عليها وننتظر الجولة الثانية، والكُرة بملعب رئيس المجلس منفتحون على مبادرة كتلة الاعتدال، ومهما كانت النتيجة تبقى افضل من الفراغ في الكرسي الرئاسي، خصوصاً وأن الاصطفاف الجديد لن يكون فيه اسماء غير جدية، إذ من الاسماء الجدية سليمان فرنجية وجهاد ازعور الذي لم ينته التقاطع عليه".
ورأى خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI انه اذا تأمنت الاكثرية النيابية لاسم معين ونحن ضدّه يبقى فوزه أفضل من الفراغ.
وشدد جبور على أنهم ليسوا من المعرقلين للتفاهم، معوّلاً على دور بكركي في جمع المسيحيين واللبنانيين خصوصاً وأن على القوى المسيحية التحلي بالمسؤولية.
واعتبر أن الحوار بين الاطراف السياسية هو غنى لها، خصوصا في وسط الوضع في المنطقة الجنوبية اذ لبنان بأكمله سيدفع ثمن الحرب ، ومعظمهم لا يرغبون بالذهاب الى الحرب.
وقال: "لا نميل الى الاعتراف بأن وضع غزة مرتبط بنا وواقع مفروض علينا".
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