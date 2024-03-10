الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ

أخبار لبنان
2024-03-10 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جبور للـ LBCI: في حال فاز اسم نحن ضدّه...يبقى افضل من الفراغ


أوضح النائب جيمي جبور أن كتلة "الاعتدال الوطني" لم تسوّق لاسم مرشّح معيّن لرئاسة الجمهورية ولا لأجندة واضحة، قائلا: "نحن نتعاطى بإيجابية مع مبادرتها ومنفتحون عليها وننتظر الجولة الثانية، والكُرة بملعب رئيس المجلس منفتحون على مبادرة كتلة الاعتدال، ومهما كانت النتيجة تبقى افضل من الفراغ في الكرسي الرئاسي، خصوصاً وأن الاصطفاف الجديد لن يكون فيه اسماء غير جدية، إذ من الاسماء الجدية سليمان فرنجية وجهاد ازعور الذي لم ينته التقاطع عليه".

ورأى خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI انه اذا تأمنت الاكثرية النيابية لاسم معين ونحن ضدّه يبقى فوزه أفضل من الفراغ.

وشدد جبور على أنهم ليسوا من المعرقلين للتفاهم،  معوّلاً على دور بكركي في جمع المسيحيين واللبنانيين خصوصاً وأن على القوى المسيحية التحلي بالمسؤولية.

واعتبر أن الحوار بين الاطراف السياسية هو غنى لها، خصوصا في وسط الوضع في المنطقة الجنوبية اذ لبنان بأكمله سيدفع ثمن الحرب ، ومعظمهم لا يرغبون بالذهاب الى الحرب. 

وقال: "لا نميل الى الاعتراف بأن وضع غزة مرتبط بنا وواقع مفروض علينا".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

LBCI:

ضدّه...يبقى

الفراغ

LBCI التالي
قبلان: المطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة عن مصالح واشنطن وبروكسل
الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:24

جبور للـLBCI: اذا الاكثرية النيابية تأمّنت لاسم معين ونحن ضدّه لا مشكلة فاليفوز ويبقى فوزه أفضل من الفراغ

LBCI
آخر الأخبار
05:04

جبور للـLBCI: لم نكن من المعرقلين للتفاهم ونعوّل على دور بكركي في جمع المسيحيين واللبنانيين وعلى القوى المسيحية التحلي بالمسؤولية

LBCI
آخر الأخبار
03:27

النائب جيمي جبور للـLBCI: كتلة الاعتدال لم تسوّق لاسم مرشّح ولا لأجندة واضحة ولكن نحن نتعاطى بإيجابية مع مبادرتها والكُرة بملعب رئيس المجلس

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-05

الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI: لم نجرّ لبنان الى الحرب بل هناك عدو اسرائيلي خطر وفي أي ساعة يمكن ان يشنّ حرباً على لبنان من دون ذرائع ولا مبررات وفي حال لم نضع حداً له بشكل مبكر فهو قد يشكل خطرا على لبنان ومصلحتنا ان يبقى الاسرائيلي مردوعاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:06

دريان: لبنان في دائرة الخطر بسبب الشغور الرئاسيّ

LBCI
أخبار لبنان
07:21

عودة انتقد عدم محاسبة الناس نوابهم: محتاجون إلى رجال دولة

LBCI
أخبار سياسية
07:12

قبلان: المطلوب حماية ظهر المقاومة عبر تسوية رئاسية ميثاقية بعيدة عن مصالح واشنطن وبروكسل

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الراعي: ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة تكتّل الإعتدال الوطني ومساعي لجنة السفراء الخماسيّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-27

مافيا إيطالية تنتقم من كاهن... وضعت مادة مسممة بدلاً من الخمر في كأس المناولة!

LBCI
فنّ
2024-03-06

أمل حجازي في أوّل تعليق لها بعد خلعها الحجاب: "لم أخلع شرفي"

LBCI
حال الطقس
2024-03-08

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
موضة وجمال
2024-03-08

عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:51

نازحو الجنوب ليسوا لوحدهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:47

في عيد المعلم مدرسون يتخطون الحروب لإكمال مسيرتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:41

السعودية تستقطب نجوم الرياضة و جوشوا ينهي النزال بالضربة القاضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:39

محميات لبنان الطبيعية تنتظركم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:35

بعد أيامٍ على إختفائه في طرابلس العثور على الشبل... لكن ماذا سيحل به؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:28

مواد خطرة في منشآت طرابلس... فهل المنطقة بخطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
13:35

اللبنانية ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
موضة وجمال
13:04

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop 4 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
موضة وجمال
13:36

فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71

LBCI
موضة وجمال
10:50

ياسمينا زيتون تتألق باللون الأزرق في حفل ملكة جمال العالم 2023... شاهدوا مرورها الأول (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

LBCI
موضة وجمال
12:33

ياسمينا زيتون تتأهل الى الـTop8 ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More