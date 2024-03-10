دريان: لبنان في دائرة الخطر بسبب الشغور الرئاسيّ

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان أن لبنانُ فِي دَائرَةِ الخَطَر ، وَالسَّبَبُ الأَوَّلُ هُوَ الشُّغُورُ الرِّئَاسِيّ.



واشار الى أن انتِخَاب الرَئيس هُوَ الخُطوَةُ الأُولَى نَحوَ بِنَاءِ الدَّولَة.