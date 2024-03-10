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دريان: لبنان في دائرة الخطر بسبب الشغور الرئاسيّ

أخبار لبنان
2024-03-10 | 08:06
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دريان: لبنان في دائرة الخطر بسبب الشغور الرئاسيّ
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دريان: لبنان في دائرة الخطر بسبب الشغور الرئاسيّ

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان أن لبنانُ فِي دَائرَةِ الخَطَر ، وَالسَّبَبُ الأَوَّلُ هُوَ الشُّغُورُ الرِّئَاسِيّ. 

واشار الى أن انتِخَاب الرَئيس هُوَ الخُطوَةُ الأُولَى نَحوَ بِنَاءِ الدَّولَة.

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