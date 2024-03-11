بيضون للـ LBCI: الحوار ضرورة والمسألة مسألة اقناع

جدد النائب أشرف بيضون التأكيد على سليمان فرنجية كمرشحهم الثابت ومطالبتهم بالحوار، قائلا: "منفتحون على القوى السياسية كافة، ولدينا الجرأة للقول عدم امكانيتنا انتخاب رئيس لوحدنا كما سائر الكتل النيابية، وحتى في السّلم نحن بحاجة الى توافق، فكيف بالحريّ في هذا الزمن الصعب؟"



واوضح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "نريد أن يكون مرشحنا من خلال التوافق والتفاهم، لا بطريقة كسر عضم، مثلما لا نريد الفريق الآخر أن تكون طريقته ايضاً كسر عضم، خصوصاً وأننا لم نطرح مرشحاً لا حيثية مسيحية له".



وذكّر بدعوات الرئيس نبيه بري بالحوار، واستعداده الذهاب الى جلسات متتالية، وقال بيضون: "إذا توافقنا في الحوار، فلنذهب الى مجلس النواب بمرشح واحد، وإذا لم نتوافق فلنذهب إلى دورات متتالية ومفتوحة بعدة مرشحين، ولأن كل فريق متمسك بمرشحه، المسألة مسألة اقناع، والا لنذهب بأكثر من مرشح في مجلس النواب ونحن سنصوت لمرشحنا ومن يحصد ال 65 الف مبروك، ولكن لم استباق الامور؟



واضاف: "وحدتنا الداخلية هي ضمان بقاء لبنان والاهم هو الحوار والتوافق، والخماسية مرحبة بالمبادرات".