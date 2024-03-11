ميقاتي من دار الفتوى: انتخاب الرئيس ليس نهاية المطاف بل هو بداية أمل من أجل الاصلاح والحل في البلد

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "انتخاب رئيس للجمهورية ليس نهاية المطاف، بل هو بداية أمل من أجل الإصلاح والحل في البلد"



كلام ميقاتي جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في حضور مديري المرافق التابعة لدار الفتوى.



وقال رئيس الحكومة بعد اللقاء: "جريا على العادة كل عام، ومع بداية شهر رمضان المبارك، أن أقوم بزيارة لدار الفتوى وأن أتقدم بالتهاني والتمنيات لصاحب السماحة وأصحاب الفضيلة ومنهم الى جميع المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما، بأن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة وسلام وعافية وراحة البال لجميع اللبنانيين. وفي خلال اللقاء تطرقنا الى الأوضاع العامة، وكان حديث عن كل الأوضاع التي نمر بها في هذه الأوقات".



وعن المخاوف من عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، قال: "نحن نتابع الاتصالات مع جميع المعنيين محليا ودوليا لإبعاد الحرب عن لبنان على الرغم من كل ما أصيب به وطننا حتى الآن، لا سيما لجهة عدد الشهداء الذين نوجه التحية لأرواحهم، وباذن الله فإن الأمور لن تتطور أكثر من ذلك".



وهل يتوقع انتخاب رئيس الجمهورية قريبا، قال: "أتمنى أن تجري الانتخابات في أسرع وقت ممكن، واليوم قبل الغد، لأن الانتخاب ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية وتبدأ ورشة الإصلاح المطلوبة".