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الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل

أخبار لبنان
2024-03-11 | 07:24
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الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل
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الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الصوم انه بينما يتربص العدو بلبنان , يمارس بعض الداخل فعل التهويل والاتهام مشيرا الى وجود سياسة مرسومة في العالم العربي بالذهاب الى الاستسلام للغرب.

وقال: "نرجو ان يكون شهر رمضان شهر تحقيق التوافق الداخلي لملء الفراغ في المؤسسات الدستورية وتفعيلها وتوحيد الموقف الوطني ومواجهة تداعيات الحرب العدوانية على لبنان".

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