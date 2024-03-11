الشيخ علي الخطيب: بعض الداخل يمارس فعل التهويل

اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في رسالة الصوم انه بينما يتربص العدو بلبنان , يمارس بعض الداخل فعل التهويل والاتهام مشيرا الى وجود سياسة مرسومة في العالم العربي بالذهاب الى الاستسلام للغرب.



وقال: "نرجو ان يكون شهر رمضان شهر تحقيق التوافق الداخلي لملء الفراغ في المؤسسات الدستورية وتفعيلها وتوحيد الموقف الوطني ومواجهة تداعيات الحرب العدوانية على لبنان".