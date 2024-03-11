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حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
أخبار لبنان
2024-03-11 | 07:53
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حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
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حراك المتعاقدين يرفع الصوت: عدم توازن بين الجهد والحقوق
رفع حراك المتعاقدين الصوت من الاتحاد العمالي العام في موضوع حقوق الاساتذة المتعاقدين، واستعرض الاوضاع الصعبة التي يعيشها المتعاقد والتي تتمثل بعدم توازن ما يقدمه من جهد ووقت وتضحيات، بما يحصل عليه من حقوق، هذا إن حصل عليها.
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المتعاقدين
الصوت:
توازن
الجهد
والحقوق
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