مخزومي: لاعطاء مبادرة الاعتدال الوطني فرصة كي تنجح

أمل النائب فؤاد مخزومي حماية لبنان من اي عدوان، مؤكدا أن عملية الربط بين ما يحصل في غزة وعملية تلازم الساحات هو كلام مرفوض بالكامل.



وشدد مخزومي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على ضرورة تطبيق المادة 1701 وحماية البلد، كما انتخاب رئيس للجمهورية.



وقال:" بحثنا مبادرة كتلة الاعتدال الوطني مع المفتي دريان، ويجب إعطاء المبادرة فرصة كي تنجح"، معتبرا أن الشعب اللبناني ملّ من تثبيت مواقف لمصلحة جهة على اخرى ولبنان يريد رئيسا ويجب تسوية هذه الموضوع كي نكون حاضرين عندما تكون التسوية في المنطقة.