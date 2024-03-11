مذكرة ادارية باقفال الادارات العامة في عيد البشارة والجمعة العظيمة واثنين الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة ادارية تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء وبمناسبة الجمعة العظيمة واثنين الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية.



وجاء في نص المذكرة الآتي:



"استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 2005/9/27 وتعديلاته الذي يحدد الاعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 25 آذار 2024 بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء ويوم الجمعة الواقع فيه 29 آذار 2024 بمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف الكاثوليكية.



كما تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الاثنين الواقع فيه 1 نيسان 2024 بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الكاثوليكية".