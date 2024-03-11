فرنجية استقبل السفيرة الأميركية... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، السفيرة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون يرافقها مستشار الشوؤن السياسية والإقتصادية جايمي أوماليا وفادي حافظ، في زيارة تعارف بعد توليها مهامها كسفيرة لبلادها في لبنان.



وحضر اللقاء الوزير السابق روني عريجي والدكتور جون بطرس، وكانت مناسبة لمناقشة الأوضاع السياسية العامة والمستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.