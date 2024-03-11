انتشال جثث 3 أولاد سوريين غرقوا في بركة زراعية في رياق

إنتشل عناصر من الدفاع المدني جثثا لثلاثة أولاد سوريين (تتراوح أعمارهم بين 9 و13 سنة) من بركة زراعية تبلغ من العمق 4 امتار، تابعة الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق.



وقد تم انتشالهم بواسطة غطاس من المديرية العامة للدفاع المدني، في حين تولى المسعفون في الدفاع المدني نقل الجثث الـ3 الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي، وذلك عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية.