الخطيب: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.



وقال الخطيب في بيان: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجري. ونحن إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر المبارك، فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وأعمالهم ويوفقهم لمرضاته، ونسأله عز وجل أن ينصر أمتنا العربية والإسلامية على العدو الصهيوني ويعيده على لبنان وفلسطين بالاستقرار والسلام".