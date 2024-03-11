قاسم: التهويل لن يؤثر في المقاومة ولنترك الميدان يحسم الخيارات

أكّد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب غير معني بالتعامل مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ما إذا كانت من باب التهويل أو الجدية.

وأتى هذا التصريح تعليقًا على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيليّ وقائد المِنطقة الشمالية المتعلقة باستعدادات الجيش الإسرائيليّ للدخول البريّ إلى لبنان.



وشدد على أنّ الحزب مستعد للرد لو حصل أي توسع في العدوان وأنّ جهوزية المقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقف العدوان.

وقال: "المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصممة على ردع إسرائيل وإرباكها ولن يؤثر فيها التهويل.”



وأضاف: “العين بالعين والسن بالسن والله ناصرنا وهو الموفق وهو المعين وعلى كل حال، فلنترك الميدان يحسم الخيارات.”