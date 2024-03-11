مقدّمة النشرة المسائيّة 11-03-2024

مع بدء شهر رمضان المبارك ، محاولات حثيثة للتوصل إلى هدنة قصيرة تكون بمثابة التقاط أنفاس للانتقال إلى وقف لأطلاق النار ، لكن هذا الهدفَ دونه عقبات أبرزها السقف الذي يضعُه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد بالقضاء على قادة حركة حماس في قطاع غزة، وكشف قائلًا : " نحن في طريقنا إلى انتصار مطلق. وفي الطريق إلى هذا النصر، اغتلنا رقم أربعة في حماس. 3 و 2 و 1 على الطريق. جميعهم سيقتلون. سنصل إليهم جميعاً".

ويبدو أن الممر بين لارنكا وغزة أبعد من مجرد إيصال مساعدات ، إذ تحدثت المعلومات أن اسرائيل تنوي شراء مرفأ في قبرص يكون بديلًا من مرفأ حيفا إذا ما تعرض للقصف ، وتستطيعُ من خلاله تصديرَ الغاز أيضًا . فهل تستعدُ تل أبيب لحرب طويلة ؟

الواضح من خلال تطورات الأيام الأخيرة ، منذ الإعلان عن ممر لارنكا غزة ، ومن خلال عدم التوصل إلى هدنة رمضان ، أن نتنياهو ماضٍ في حربه ، وقد أثبتت الشهورُ الخمسة على اندلاع الحرب ، أن كل محاولات ثنيه عن هذه الحرب ، لم تحقق أي نتيجة .

البداية من مرافقة ال LBCI للوصيفة الاولى لملكة جمال العالم وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون. بدء شهر رمضان ومرافقة " الـLBCI لإحدى العائلات في أول يوم صيام.