شهيد في غارات إسرائيلية في بعلبك

سقط شهيد وعدد من الجرحى في غارات جوية شنّتها إسرائيل يوم الإثنين قرب مدينة بعلبك، حيث أفاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى سابقا لحزب الله بالقرب من مستشفى دار الأمل، وأغار مرة ثانية على مستودع في غرب بعلبك".



كذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الإسرائيلي نفذ مساء الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوب مدينة بعلبك"، وعادت وأفادت بأن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستودعا غربي بعلبك، بين بلدتي شمسطار وطاريا".



وجاء في منشور لمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على منصة إكس "سقوط شهيد في بلدة دورس".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن "طائراته المقاتلة" شنت غارات على "موقعين" لـ"القوات الجوية لحزب الله" في البقاع، وذكر الجيش الإسرائيلي أن "هذه الضربات نفذت ردا على هجمات جوية شنها حزب الله في الأيام الأخيرة باتجاه الجولان".