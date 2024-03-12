لقاء بين نصر الله ووفد قيادي من حماس

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدًا قياديًا من حركة ‏حماس برئاسة نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، حيث ‏جرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة، وكذلك مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏