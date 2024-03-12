"الصحة" تعقيبا على مناشدتها تسليم جثة طفل: الجثة سلّمت يوم أمس

تعقيبا على الخبر المتداول في شأن مناشدة الوزارة تسليم جثة طفل حديث الولادة توفي في إحدى المستشفيات الخاصة، أكّدت وزارة الصحة أن التدخل حصل وأنه تم تسليم الجثة بالفعل يوم أمس.



وقالت الوزارة في بيان، "إنه من غير المقبول قانونيًا وإنسانيًا ربط تسليم جثة مريض بحلّ الشؤون المالية التي لها آلياتها المنفصلة".



وأعادت الوزارة التشديد على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة من هذا النوع.