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فياض في زيارة رسمية الى اليونان لبحث سبل التعاون بين البلدين
أخبار لبنان
2024-03-12 | 05:00
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فياض في زيارة رسمية الى اليونان لبحث سبل التعاون بين البلدين
عقد وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماعا موسعاً مع نائبة وزير البيئة والطاقة في اليونان السيدة الكسندرا سدوكو خلال زيارته الرسمية الى أثينا في اليونان على رأس وفد رسمي من وزارة الطاقة والمياه بحضور كبار المسؤولين في وزارة البيئة والطاقة اليونانية وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من وزارة البيئة والطاقة اليونانية.
وقد جرى عرض لنطاق عمل الوزارتين وسبل التعاون على مستوى الدعم التقني في كلٍ من مجالات الصرف الصحي والسدود، ومشاريع الطاقة المتجددة ، والإطار القانوني لعمل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
كما قام فياض يرافقه الوفد اللبناني ومسؤولون في قطاع النفط في اليونان بزيارة مصافي البترول ومنشآت التخزين والتوزيع في أثينا لإستشراف سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاستكشاف والتكرير والتخزين.
هذا ويستكمل غدا فياض والوفد المرافق زيارة العمل بلقاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
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