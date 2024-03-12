نقابة المحررين: بإمكان أعضاء النقابة والمنتسبين الجدد تسديد إشتراكاتهم السنوية عبر مكاتب BoB Finance

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنه "إعتبارًا من 01/04/2024، أصبح بإمكان أعضاء النقابة المسجلين على جدولها تسديد إشتراكاتهم السنوية عبر مكاتب BoB Finance في كافة المناطق اللبنانية، بعدما تم توقيع إتفاق بين النقابة والشركة.



وأشارت إلى أنه "أصبح بإمكان المنتسبين الجدد إلى النقابة تسديد رسوم إنتسابهم وإشتراكاتهم إلى الشركة نفسها، من دون أن يتكبد الزميلات والزملاء القدامى والجدد أي رسوم إضافية".



وأوضحت أن "هذا الإجراء يخفف من الأعباء التي قد تترتب على الزملاء المقيمين في أماكن بعيدة عن مقر النقابة".