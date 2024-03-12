وقفة تضامنية مع المحاميين واصف الحركة وعلي عباس

نفذت أمام قصر العدل وقفة تضامنية مع المحامين واصف الحركة وعلي عباس، في مواجهة "محاولة ترهيبهم وثنيهم عن قول الحق والدفاع عن المظلومين".



وكان طلب المدعي العام الاستئنافي زاهر حمادة الإذن من نقابة المحامين لملاحقة عباس والحركة جزائيا بجرم تحقير القضاء, على ضوء ما حصل بتاريخ ٣ اب ٢٠٢٣ في قصر عدل بيروت من إقتحام لعدد من الطلاب اعتراضا على توقف التحقيق بجريمة المرفأ .



وخلال الوقفة هذه، كان تأكيد على الاستمرار بالمواجهة حتى تحقيق العدالة في تفجير المرفأ.