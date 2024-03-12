ميقاتي بحث مع وزير خارجية قبرص في أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى أوروبا

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو وسفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، ومستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وفي خلال الاجتماع، شدد الوزير القبرصي على التعاون القائم والمستقبلي بين لبنان وقبرص في المجالات كافة.



كما تمنى تكثيف الجهود المشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى اوروبا عبر قبرص انطلاقا من السواحل اللبنانية.

وعرض للجهود التي تقوم بها قبرص لتأمين المساعدات الى غزة عبر المعبر الانساني البحري، وتمنى أن تنعم منطقة شرق المتوسط بالامن والاستقرار في القريب العاجل.



من جهته، أكد ميقاتي أن هناك أكثر من قطاع يمكن للبنان وقبرص التعاون بشأنهما تجاريا واقتصاديا وسياحيا وفي مجال الطاقة.



وقال: "نحن نتطلع الى التعاون الوطيد بين البلدين في ما يخص مجالات التنمية، كما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الاوروبي لطلبه دعم واغاثة النازحين السوريين في بلادهم."



ورونيكا