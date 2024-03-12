الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان

#عاجل طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان



أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة #بعلبك في عمق لبنان حيث تم تخزين داخل المقريْن وسائل مهمة يستخدمها #حزب_الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة.



لقد جاءت الغارات ردًّا على عمليات… pic.twitter.com/F4MuNuqmWS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "طائرات حربية أغارت على مقرين للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان حيث تم تخزين داخل المقرين وسائل مهمة يستخدمها الحزب في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة".وأشار إلى أن "الغارات جاءت ردًا على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذها حزب الله نحو شمال إسرائيل صباح اليوم".ولفت كذلك إلى أن "الجيش الإسرائيلي هاجم في وقت سابق اليوم مبنى عسكريًا في منطقة الخيام وبنية إرهابية في منطقة بنت جبيل".