الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان

#عاجل طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة #بعلبك في عمق لبنان حيث تم تخزين داخل المقريْن وسائل مهمة يستخدمها #حزب_الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة.
لقد جاءت الغارات ردًّا على عمليات… pic.twitter.com/F4MuNuqmWS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2024
#عاجل طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْن للقيادة تابعين لحزب الله في منطقة #بعلبك في عمق لبنان حيث تم تخزين داخل المقريْن وسائل مهمة يستخدمها #حزب_الله في مجال تعاظم قدراته بالأسلحة.
لقد جاءت الغارات ردًّا على عمليات… pic.twitter.com/F4MuNuqmWS