بري بحث مع وزير الخارجية القبرصي الأوضاع في لبنان والمنطقة والتقى فرونتسكا

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس والوفد المرافق، في حضور السفيرة القبرصية لدى لبنان ماريا حجي تيودوسيو، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على القرى اللبنانية الحدودية الجنوبية وقطاع غزة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص.



واستقبل بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. وكان بحث في المستجدات السياسية والميدانية.