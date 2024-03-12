مخزومي بحث مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي آخر التطورات... وهذا ما أكّده

بحث النائب فؤاد مخزومي مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب آخر التطورات والمستجدات.



وأكد مخزومي في خلال اللقاء، على ضرورة انتظام الدولة من خلال عملية انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة ذات مشروع اقتصادي اصلاحي كامل وذلك من اجل حماية لبنان.



وقال: "أتمنى أن نعمل مع بعضنا كلنا لحماية لبنان من ان يجر الى حرب مع تطبيق 1701 بكل تفاضيله وانتظام الدولة وتوافقنا مع سماحته على تطبيق الطائف لانه خريطة طريق مهمة وتطبيقه لمصلحة البلد".