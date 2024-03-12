في قضية المستند الذي له علاقة بنظرية الجندر في المركزية...اعتصام للاساتذة امام المدرسة

في قضية توزيع مستند له علاقة بنظرية الجندر في مدرسة المركزية في جونية , وبعدما خلص تحقيق أمانة السر العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة في القضية هذه الى أن ما حصل غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم، وتقرّر فصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا, نفذ الاساتذة اعتصاما امام مدرسة المركزية دعما لقضية المعلمة والمنسقة.