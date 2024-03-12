لقاء جمع السفير المصري والنائب حسن خليل

إلتقى السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بالنائب على حسن خليل، المعاون السياسي للرئيس نبيه برى.



وتم خلال اللقاء تناول الإستحقاق الرئاسي والجهود التي تقوم بها مصر واللجنة الخماسية.



وأعرب السفير موسى عن تقديره بأهمية أن تعمل جميع الأطراف للبناء على الظروف المواتية الحالية لإحراز تقدم وإنجاز الإستحقاق في أقرب وقت.



كما تناول اللقاء الأوضاع في المنطقة وفي جنوب لبنان والجهود الدبلوماسية الجارية لمنع توسع الحرب.

