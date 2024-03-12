الكتائب: بقايا السلطة تعرض البلاد إلى مواجهة قاتلة باستسلامها لإرادة حزب الله

حذّر المكتب السياسيّ الكتائبيّ من تمادي بقايا السلطة في الاستسلام لـ"حزب الله" وتبني مواقفه ونسبها إلى اللبنانيين في أي مفاوضات تقودها مع أي موفد خارجيّ.



وقال المكتب، إثر اجتماع، في بيان: "فهي إلى جانب كونها مغتصبة سلطة في غياب رئيس الجمهورية تساهم عن قصد في إدخال البلد في مواجهة قاتلة يستحيل عليه تحملها أو حتى إدارتها في ظل وضعه الحاليّ."



وحمّل المكتب السياسيّ هؤلاء مسؤولية تحلل الدولة وانفلات الأوضاع، نتيجة تخليهم عن حق الدولة في قرار الحرب والسلم وتسليمه إلى "حزب الله" ومنه إلى إيران وتحويل اللبنانيين أوراق مفاوضة خدمة لمشروع غريب عنهم.



واعتبر المكتب السياسيّ أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أطاح بالضربة القاضية بمبادرة كتلة الاعتدال، "فهو إن أخفى أبوّته لها في الجولة الأولى لمنع فشلها، يعترف أساسًا بأنها لم تقدم جديدًا يستحق التوقف عنده ثم يعود ويتبناها بشروطها المرفوضة ليفشّلها".



وأكّد أنّ الطريق الوحيد للخروج من الشغور الرئاسيّ هو ملاقاة المعارضة إلى منتصف الطريق وتنازل "حزب الله" عن مرشحه، "الذي من أجله يعطل الانتخابات ويشل البلد والذهاب من دون شروط مسبقة إلى اسم ثالث يحظى بثقة الأطراف كافة ويكون قادرًا على محاورة كل الجهات والتفاوض باسم لبنان، بما يخدم سيادته واستقلاله ووجهه الحضاري ودوره المميز في هذه المنطقة من العالم".



وحثّ المكتب السياسيّ الكتائبيّ الأطراف المعنية بالحراك الرئاسيّ على وعي حقيقة أنّ المناورات، التي يساقها الحزب وفريقه تهدف إلى ربط مصير الرئاسة بالتطورات في المنطقة، بهدف تحصيل مكاسب داخلية تساهم في إحكام قبضته على البلد.



واستذكر المكتب، عشية ذكرى ثورة الأرز، شهداء الكتائب بيار الجميّل وأنطوان غانم ورفاقهما، "الذين سقطوا على طريق الحرية والسيادة والاستقلال".



وأشار إلى أنّ ما من مشروع غريب دخل لبنان إلّا وسقط، أمام إصرار أبنائه على أن يكون لبنان أولًا وأخيرًا وهذه ثابتة في التاريخ لم ولن تتغير ومنها تستخلص العبر.