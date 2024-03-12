بوحبيب استقبل نظيرة القبرصيّ: السلام مع اسرائيل يأتي بعد السلام مع الفلسطينيين... وكوبوس: للدعمه الدائم للبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في اجتماع ثنائيّ مع نظيره القبرصيّ كونستانتينوس كوبوس.



وعقدا محادثات موسّعة بحضور الوفد المرافق للضيف وكبار موظفي الخارجية.



وأكّد بوحبيب أنّ هذه الزيارة الاولى للوزير كوبوس إلى لبنان، بينما كانت له زيارات عديدة لقبرص، لا سيما، خلال الحرب اللبنانية.



وهنّأ قبرص على قرار فتح ممر لإيصال المساعدات الى الشعب الفلسطينيّ، في غزة، التي تحتاج إلى مساعدة كبيرة، لأن المساعدة، التي تأتي عبر رفح لا تكفي.



وأمل أن يكون هذا الممر وسيلة لوصول الغذاء الى غزة والمساهمة في التقليل من الجوع فيها.



وأعلن أنّ الاجتماع تطرق إلى العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين القريبين في المسافة.



وقال: "تحدثنا اليوم في ازمة اللاجئين وهذه مسألة يجب حلها مع ضرورة حث الدول الأخرى على مساعدتنا ونتوافق حولها مع دول أخرى تعاني من الازمة نفسها كاليونان مثلًا."



وأطلع بوحبيب كوبوس على رؤية لبنان تُجاه الامن والسلام على الحدود الجنوبية ومطالبته بتطبيق القرار 1701.



وقال: "السلام الكامل مع اسرائيل يأتي بعد السلام مع الفلسطينيين، لأنّ لاسرائيل اتفاقيات مع مصر والاردن والمغرب والامارات العربية المتحدة والبحرين لكنها لا تجلب السلام الكامل، لأنه لن يكون هناك سلام كامل قبل السلام مع الفلسطينيين لكن يمكننا ان ننعم بالامن والسلام على حدودنا."



ومن جهة ثانية، أشار الوزير القبرصيّ إلى دعمه الدائم للبنان.



وشكره على وقوفه الدائم والمبدئيّ إلى جانب المسألة القبرصية في إطار دعم القانون الدوليّ وقرارات مجلس الامن الدولي ﻭالمحافظة ﻋﻠﻰالمساواة ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻦ، في ﺇﻃﺎﺭ جمهورية قبرص المتحدة والتي تبقى الحل الوحيد لهذه المسألة.



وقال: "الامن والاستقرار هما عاملان مهمان لصالح قبرص ولبنان على حد سواء."



ورحّب بالمحادثات لتسوية سلمية للخلاف على الحدود الجنوبية، ونشجع كل الأطراف على الانخراط في حوار ديبلوماسيّ.