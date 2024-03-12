وفاة شابين صدما اثناء محاولتهما اجتياز المسلك الشرقي لأوتوستراد الصفرا

توفي شابان بحادث صدم على أوتوستراد الصفرا - كسروان، كانا يحاولان اجتياز المسلك الشرقي للأوتوستراد الذي يشهد زحمة سير قبالة معمل السجاد، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد سارعت إلى المكان عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر.