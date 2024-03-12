هزة أرضية بقوة 3 درجات في جويا - صور

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، أن هزة أرضية سُجلت في التاسعة وتسع دقائق بالتوقيت المحلي، مساء اليوم.



وكشف أن الهزة بقوة 3 درجات على مقياس "ريختر"، وحدد موقعها في منطقة جويا - قضاء صور، وشعر بها بعض المواطنين.