بوحبيب أوعز بتقديم شكوى ضد إسرائيل لاستهدافها مدنيين في مناطق بعيدة من الحدود الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن "الوزير عبدالله بو حبيب أوعز إلى الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عقب سلسلة إعتداءات إسرائيلية تعتبر الأعنف، بتاريخ ١١ الحالي و١٢ منه، إستهدفت المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين والآمنين العزل".



وأشار البيان إلى أن "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية، ما يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من هكذا أعمال عدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".



وختم بالقول: "بناءً على ما تقدم، تحث وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، وتطالب مجددًا بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الإعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى إستقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".