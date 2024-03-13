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العبسي يطلع من سفير قطر على تحرك اللجنة الخماسية

أخبار لبنان
2024-03-13 | 04:41
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العبسي يطلع من سفير قطر على تحرك اللجنة الخماسية
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العبسي يطلع من سفير قطر على تحرك اللجنة الخماسية

إستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في المقر البطريركي في الربوة. وبحث معه في شؤون وطنية وإقليمية.

وأشار عبد الرحمن آل ثاني إلى أن الزيارة هي للتعارف، واضعًا خلالها البطريرك العبسي بأجواء تحرك اللجنة الخماسية باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد  للجمهورية ورؤيتهم المستقبلية في هذا الإطار.

بدوره، أشاد العبسي بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين وبدعم قطر للإسقرار في لبنان.

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اللجنة

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