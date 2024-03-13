حمية: إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت ستكون من إيراداته

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية خلال إطلاق الوزارة الإعلان عن مخطط إعادة إعمار وتطوير مرفأ بيروت أن "إعادة إعمار وتطوير المرفأ سيكون مرتكزه الأساس من الإيرادات التي أصبح يحصلها والتي كانت نتاجًا طبيعيًا لعملية التفعيل التي تحدثنا عنها."



وأكد أن "اللبنانيين يقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم النهوض بوطنهم وبمرافقهم العامة."



وشدد على أن "مساعدة الآخرين هي المتمم لهذا المسار وليس العكس،" لافتًا إلى أنه "وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعلن مجددًا أن باب الإستثمار سيبقى مفتوحًا لكافة الشركات الإستثمارية المتخصصة المحلية والعالمية وذلك للتقدم وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في لبنان، ودائمًا تحت ظلال سيادة الدولة على أصولها والتي ستبقى ملكًا لها ومن دون أن تمس أو تجير لأي كان."