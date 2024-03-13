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ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان

أخبار لبنان
2024-03-13 | 07:18
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ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان
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ياسمينا زيتون تستمرّ بجولتها السياحية في جزيرة موريشيس.. واليكم ما قالته عن لبنان

تستكمل ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي توجت ملكة جمال آسيا وأوقيانيا ووصيفة أولى لملكة جمال العالم جولتها السياحية التي تستمر لنهاية الأسبوع مع وفد منظمة ملكة جمال العالم في جزيرة موريشيس في يومها الثالث.

هذه الجولة كانت إنطلقت بمؤتمر صحافي  يشرح هدف الزيارة التي تتمحور حول التسويق وتشجيع السياحة في هذه الجزيرة، كجزء من برنامج منظمة ملكة جمال العالم.
ياسمينا وفي كلمة التعريف تحدثت عن ان لبنان صنع التاريخ في هذه  المسابقة، وشرحت برنامجها.

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