جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الاقتصاد في النبطية... ومحاضر ضبط بحق عدد من المحال

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بجولات تفتيشية، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من جهاز أمن الدولة - مكتب النبطية وفريق إعلامي على محال اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والمواد الغذائية في نطاق مدينة النبطية وكفرجوز والقصيبة وبريقع. وسطروا محضري ضبط في حق صاحب ملحمة وصاحب منتجات وإكسسوار فروج لتخطيهم نسب الأرباح وعدم إعلان أسعار.



وقد نبه بيطار جميع أصحاب المحال الى "ضرورة الإلتزام بالقوانين تحت تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء".