بري في لقاء مع أبو فاعور وجهاد الصمد

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، عضو كتلة اللقاء الديمقراطيّ النائب وائل أبو فاعور.



وعرضا الأوضاع العمومية وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونًا تشريعية .



كذلك، استقبل بري رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.