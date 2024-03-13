اجتماعٌ لقطاعات الطاقة والمياه والنفايات في أثينا

عُقد اجتماعٌ مطوّلُ، في مقر الهيئة الناظمة، لقطاعات الطاقة والمياه والنفايات في أثينا، تتويجًا للزيارة الرسميّة، التي يقوم بها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فيّاض إلى اليونان.



وحضر الاجتماع الوفد الرسميّ المرافق والقائم بأعمال السفارة اللبنانية، في اليونان، وفق ما أعلن المكتب الإعلاميّ لوزارة الطاقة والمياه.



وقدّم رئيس الهيئة إلى جانب نائبي الرئيس لشؤون الطاقة والمياه، عرضًا مفصلًا عن دور الهيئة الناظمة والقوانين والأنظمة، التي ترعى عملها، في إدارة القطاعات الحيوية، التي تتولّاها.



وأظهرا التقدّم الكبير، الذي أحرزته، في مجال إدخال الشفافية إلى قطاع الطاقة، عن طريق إعتماد المكننة والرقمنة، لإتاحة تقديم الخدمات والمعلومات كلّها، إلى المواطنين والمستثمرين، بطريقة شفافة، عبر المواقع الالكترونية.



واتفق المجتمعون على تزويد الجانب اللبنانيّ بالمستندات والمعلومات المتعلّقة بآلية الحصول على تراخيص إنتاج الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات مع مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات الاستثمارية لقطاع المياه.